Политика

16:31 05.03.2019

Наиболее масштабную агитацию в феврале проводили Порошенко, Тимошенко и Ляшко, также были активны Гриценко и Садовый – "Опора"

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Наиболее масштабную агитацию в феврале проводили Порошенко, Тимошенко и Ляшко, также были активны Гриценко и Садовый – "Опора"

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Олег Ляшко проводили в феврале наиболее масштабную по территориальному охвату и использованию различных типов агитации предвыборную кампанию, также достаточно активны были Анатолий Гриценко и Андрей Садовый, отмечают в гражданской сети "Опора".

В отчете организации по результатам наблюдения в феврале за выборами президента Украины отмечается, что шоумен Владимир Зеленский концентрируется на наружной рекламе и агитации в интернет-СМИ, кандидаты Руслан Кошулинский, Александр Вилкул, Юрий Бойко, Сергей Тарута проводят активные кампании только в отдельных регионах Украины.

Наименее заметны в проведении агитационных мероприятий Юлия Литвиненко, Сергей Носенко, Сергей Кривонос, Роман Насиров, Александр Мороз, Александр Данилюк, Николай Габер, Инна Богословская, Владимир Петров, Виталий Куприй, Аркадий Корнацкий, Виталий Скоцик.

Наблюдатели "Опоры" в феврале фиксировали наличие наружной агитации во всех регионах Украины со стороны шести кандидатов: П.Порошенко, Ю.Тимошенко, О.Ляшко, А.Садового, А.Гриценко и В.Зеленского. Эти же кандидаты были самыми активными в компоненте агитации в интернет-СМИ.

В феврале активизировалась агитация с использованием палаток на улицах и распространение через них партийных газет и других печатных информационных материалов. Такую форму активности использовали штабы П.Порошенко, Ю.Тимошенко, А.Гриценко, А.Садового, О.Ляшко и Р.Кошулинского.

Теги: #ляшко #опора #тимошенко #выборы #гриценко #порошенко #садовый
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