Руководящие должности в окружных комиссиях на выборах президента распределены пропорционально – "Опора"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в целом придерживалась принципа пропорциональности и сбалансировано распределила руководящие должности в окружных комиссиях между кандидатами в президенты в зависимости от общего количества кандидатур, которые были предложены каждым кандидатом, сообщают в гражданской сети "Опора".

В отчете организации по результатам наблюдения в феврале за выборами президента Украины указывается, что процесс комплектования ОИК и распределения руководящих должностей в них происходил с использованием единой информационно-аналитической системы "Выборы", что минимизировало риск манипуляций или ошибок.

"Опора" не выявила фактов кратного включения одних и тех же лиц в состав различных ОИК. Почти все кандидаты получили 7-9% руководящих должностей в соотношении к общему количеству поданных каждым из них кандидатур в состав ОИК.

В целом, 43 из 44 кандидатов в президенты получили желаемое представительство в составе ОИК в соответствии с количеством поданных ими кандидатур. 32 кандидата получили максимальное или близкое к этому показателю количество членов в составе окружкомов.

В состав всех 199 окружных комиссий свои кандидатуры внесли 17 кандидатов в президенты, еще 15 кандидатов сделали представление почти во все ОИК. Во всех без исключения регионах Украины свои представители в составе окружкомов есть у 33 кандидатов в президенты.

Численный состав сформированных окружных комиссий в среднем в 3 раза превышает минимально необходимую норму по количеству членов комиссии (12 человек) и составляет 37 человек, что обусловлено большим количеством кандидатов на выборах.

В "Опоре" считают, что это может усложнить работу комиссий, но одновременно является дополнительным фактором взаимного контроля и предохранителем от монопольного влияния на работу комиссий со стороны отдельных кандидатов.

Организация также указывает на то, что законом предусмотрена оплата труда только для части членов комиссий (максимально 4-х). Таким образом, из общего состава ОИК на платной основе работает не более 11% членов комиссий.

"Однако на практике субъекты представления кандидатур в состав комиссий часто прибегают к финансовому стимулированию деятельности членов избирательных комиссий, что происходит теневым способом и является одним из ключевых вызовов в контексте обеспечения прозрачности финансовых расходов кандидатов", - обращают внимание в "Опоре".

Наблюдатели отмечают, что первые заседания ОИК произошли в отведенные сроки, хотя и сопровождались низкой явкой членов комиссий (около 41% не явились на первые заседания), что свидетельствует о ненадлежащем подходе кандидатов в президенты к подбору кандидатур в члены ОИК.

Согласно данным "Опоры", 65% членов ОИК имеют опыт работы в избирательных комиссиях. На президентских выборах 2010 года опыт работы в избирательных комиссиях имели 78% членов, в 2014 году – 72%.