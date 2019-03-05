Политика

16:22 05.03.2019

Руководящие должности в окружных комиссиях на выборах президента распределены пропорционально – "Опора"

2 мин читать
Руководящие должности в окружных комиссиях на выборах президента распределены пропорционально – "Опора"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в целом придерживалась принципа пропорциональности и сбалансировано распределила руководящие должности в окружных комиссиях между кандидатами в президенты в зависимости от общего количества кандидатур, которые были предложены каждым кандидатом, сообщают в гражданской сети "Опора".

В отчете организации по результатам наблюдения в феврале за выборами президента Украины указывается, что процесс комплектования ОИК и распределения руководящих должностей в них происходил с использованием единой информационно-аналитической системы "Выборы", что минимизировало риск манипуляций или ошибок.

"Опора" не выявила фактов кратного включения одних и тех же лиц в состав различных ОИК. Почти все кандидаты получили 7-9% руководящих должностей в соотношении к общему количеству поданных каждым из них кандидатур в состав ОИК.

В целом, 43 из 44 кандидатов в президенты получили желаемое представительство в составе ОИК в соответствии с количеством поданных ими кандидатур. 32 кандидата получили максимальное или близкое к этому показателю количество членов в составе окружкомов.

В состав всех 199 окружных комиссий свои кандидатуры внесли 17 кандидатов в президенты, еще 15 кандидатов сделали представление почти во все ОИК. Во всех без исключения регионах Украины свои представители в составе окружкомов есть у 33 кандидатов в президенты.

Численный состав сформированных окружных комиссий в среднем в 3 раза превышает минимально необходимую норму по количеству членов комиссии (12 человек) и составляет 37 человек, что обусловлено большим количеством кандидатов на выборах.

В "Опоре" считают, что это может усложнить работу комиссий, но одновременно является дополнительным фактором взаимного контроля и предохранителем от монопольного влияния на работу комиссий со стороны отдельных кандидатов.

Организация также указывает на то, что законом предусмотрена оплата труда только для части членов комиссий (максимально 4-х). Таким образом, из общего состава ОИК на платной основе работает не более 11% членов комиссий.

"Однако на практике субъекты представления кандидатур в состав комиссий часто прибегают к финансовому стимулированию деятельности членов избирательных комиссий, что происходит теневым способом и является одним из ключевых вызовов в контексте обеспечения прозрачности финансовых расходов кандидатов", - обращают внимание в "Опоре".

Наблюдатели отмечают, что первые заседания ОИК произошли в отведенные сроки, хотя и сопровождались низкой явкой членов комиссий (около 41% не явились на первые заседания), что свидетельствует о ненадлежащем подходе кандидатов в президенты к подбору кандидатур в члены ОИК.

Согласно данным "Опоры", 65% членов ОИК имеют опыт работы в избирательных комиссиях. На президентских выборах 2010 года опыт работы в избирательных комиссиях имели 78% членов, в 2014 году – 72%.

Теги: #комисия #цик #опора #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:37 05.03.2019
Священный Синод ПЦУ призывает украинцев сделать осознанный выбор президента Украины, "честно и по совести"

Священный Синод ПЦУ призывает украинцев сделать осознанный выбор президента Украины, "честно и по совести"

17:27 05.03.2019
Священный Синод ПЦУ призывает украинцев сделать осознанный выбор президента Украины, "честно и по совести"

Священный Синод ПЦУ призывает украинцев сделать осознанный выбор президента Украины, "честно и по совести"

16:31 05.03.2019
Наиболее масштабную агитацию в феврале проводили Порошенко, Тимошенко и Ляшко, также были активны Гриценко и Садовый – "Опора"

Наиболее масштабную агитацию в феврале проводили Порошенко, Тимошенко и Ляшко, также были активны Гриценко и Садовый – "Опора"

16:29 05.03.2019
ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины по его заявлению

ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины по его заявлению

16:28 05.03.2019
ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины по его заявлению

ЦИК сняла Садового с выборов президента Украины по его заявлению

16:17 05.03.2019
В "Опоре" рассказали, кто из кандидатов проводил наиболее масштабную агитацию в феврале

В "Опоре" рассказали, кто из кандидатов проводил наиболее масштабную агитацию в феврале

16:15 05.03.2019
Руководящие должности в окружных комиссиях на выборах президента распределены пропорционально – "Опора"

Руководящие должности в окружных комиссиях на выборах президента распределены пропорционально – "Опора"

13:26 05.03.2019
Разъяснение ЦИК не содержит реалистичных механизмов контроля над "возмещением расходов" гражданам, привлеченным к агитации – "Опора"

Разъяснение ЦИК не содержит реалистичных механизмов контроля над "возмещением расходов" гражданам, привлеченным к агитации – "Опора"

13:25 05.03.2019
ЦИК называет обвинения в связи с закупкой бюллетеней попыткой делегитимизации избирательного процесса

ЦИК называет обвинения в связи с закупкой бюллетеней попыткой делегитимизации избирательного процесса

13:11 05.03.2019
ЦИК называет обвинения в связи с закупкой бюллетеней попыткой делегитимизации избирательного процесса

ЦИК называет обвинения в связи с закупкой бюллетеней попыткой делегитимизации избирательного процесса

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Постпред Украины при СЕ: Война на Донбассе продолжится при любом президенте, пока Россия не признает Украину как независимое государство

Украина инициирует спецгруппу по оценке ущерба от агрессии РФ в Крыму и на Донбассе и компенсации в рамках INTOSAI – Пацкан

Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ

Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн - Порошенко

Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, заявил Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

Постпред Украины при СЕ: Война на Донбассе продолжится при любом президенте, пока Россия не признает Украину как независимое государство

Многие идеи Макрона о будущем ЕС - не новые и уже реализуются - представитель Еврокомиссии

Гройсман посетит Словакию в апреле

Секретарь СНБО обсудил с послом Турции возможности создания и развития совместных проектов в ОПК

Украина инициирует спецгруппу по оценке ущерба от агрессии РФ в Крыму и на Донбассе и компенсации в рамках INTOSAI – Пацкан

Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ

Порошенко: нам надо защитить децентрализацию

Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн - Порошенко

Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, заявил Климкин

Эффективный анбандлинг "Нафтогаза" важен для сильной позиции Украины в трехсторонних газовых переговорах – Климкин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА