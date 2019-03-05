Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ

Президент Украины Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом в Украине, согласно которой наибольшую террористическую угрозу для Украины составляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в Украинском государстве.

Соответствующий указ президента Украины №53/2019 от 5 марта 2019 года обнародован на сайте главы государства.

В данной концепции в разделе "Проблемы, требующие решения" указывается, что "в настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины составляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе путем инспирации сепаратистских проявлений и всесторонней поддержки диверсионно-террористической деятельности марионеточных квазигосударственных образований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Действия незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", в частности, обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры, которые вызывают многочисленные жертвы среди гражданского населения, осуществление диверсий, создание препятствий в работе наблюдателей международных организаций, угроз их жизни и здоровью, характеризуются в международной правоохранительной практике как террористические", - сказано в концепции.

Отмечается, что в глобальном индексе терроризма, который разрабатывается для определения уровня уязвимости государств к террористическим угрозам, с началом вооруженной агрессии Российской Федерации Украина переместилась с 51 (в 2013 году) на 21 место (в 2018 году) среди 163 стран.

Согласно концепции, вероятности распространения терроризма в Украине способствуют: активизация в Украине сепаратистских движений и провоцирование таких настроений в местах компактного проживания национальных меньшинств; агрессивные действия РФ в отношении Украины, в том числе в Азово-Черноморском регионе; наличие на украинской территории большого количества наиболее уязвимых объектов возможных террористических посягательств; рост уровня преступности, связанной с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ и других средств массового поражения; усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности в сферах незаконной миграции, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, контрабанды оружия, опасных материалов и наркотических средств, отходов биологических и химических веществ, ядерных материалов и др.

"В условиях гибридной войны требует усовершенствования институциональный механизм координации деятельности субъектов борьбы с терроризмом, в том числе путем уточнения задач и функций Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, оптимизации его организационно-штатной структуры", - сказано в концепции.

Кроме того, по мнению автором документа, функционирование общегосударственной системы борьбы с терроризмом должно осуществляться с использованием опыта в сфере борьбы с терроризмом, в том числе на основе поэтапного внедрения положений Глобальной контр террористической стратегии ООН.