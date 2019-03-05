Политика

14:18 05.03.2019

Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ

2 мин читать
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ

Президент Украины Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом в Украине, согласно которой наибольшую террористическую угрозу для Украины составляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в Украинском государстве.

Соответствующий указ президента Украины №53/2019 от 5 марта 2019 года обнародован на сайте главы государства.

В данной концепции в разделе "Проблемы, требующие решения" указывается, что "в настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины составляет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве, в том числе путем инспирации сепаратистских проявлений и всесторонней поддержки диверсионно-террористической деятельности марионеточных квазигосударственных образований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

"Действия незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР", в частности, обстрелы гражданских объектов и инфраструктуры, которые вызывают многочисленные жертвы среди гражданского населения, осуществление диверсий, создание препятствий в работе наблюдателей международных организаций, угроз их жизни и здоровью, характеризуются в международной правоохранительной практике как террористические", - сказано в концепции.

Отмечается, что в глобальном индексе терроризма, который разрабатывается для определения уровня уязвимости государств к террористическим угрозам, с началом вооруженной агрессии Российской Федерации Украина переместилась с 51 (в 2013 году) на 21 место (в 2018 году) среди 163 стран.

Согласно концепции, вероятности распространения терроризма в Украине способствуют: активизация в Украине сепаратистских движений и провоцирование таких настроений в местах компактного проживания национальных меньшинств; агрессивные действия РФ в отношении Украины, в том числе в Азово-Черноморском регионе; наличие на украинской территории большого количества наиболее уязвимых объектов возможных террористических посягательств; рост уровня преступности, связанной с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ и других средств массового поражения; усиление интереса к Украине со стороны международной организованной преступности в сферах незаконной миграции, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, контрабанды оружия, опасных материалов и наркотических средств, отходов биологических и химических веществ, ядерных материалов и др.

"В условиях гибридной войны требует усовершенствования институциональный механизм координации деятельности субъектов борьбы с терроризмом, в том числе путем уточнения задач и функций Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, оптимизации его организационно-штатной структуры", - сказано в концепции.

Кроме того, по мнению автором документа, функционирование общегосударственной системы борьбы с терроризмом должно осуществляться с использованием опыта в сфере борьбы с терроризмом, в том числе на основе поэтапного внедрения положений Глобальной контр террористической стратегии ООН.

Теги: #президент #порошенко #россия #украина #тероризм
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 05.03.2019
Порошенко: нам надо защитить децентрализацию

Порошенко: нам надо защитить децентрализацию

13:25 05.03.2019
Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн - Порошенко

Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн - Порошенко

12:00 05.03.2019
Тимошенко: Признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

Тимошенко: Признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

11:59 05.03.2019
"Большая тройка" мобильных операторов запустили услугу SMS-оплаты в львовском электротранспорте

"Большая тройка" мобильных операторов запустили услугу SMS-оплаты в львовском электротранспорте

11:38 05.03.2019
Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

11:22 05.03.2019
Семь человек отравились угарным газом во Львовской области за минувшие сутки

Семь человек отравились угарным газом во Львовской области за минувшие сутки

09:45 05.03.2019
Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице во вторник

Власти Киева предупреждают горожан о сильных порывах ветра в столице во вторник

09:39 05.03.2019
Порошенко: Пока армия защищает страну, мой долг защитить ВСУ от коррупционеров

Порошенко: Пока армия защищает страну, мой долг защитить ВСУ от коррупционеров

08:19 05.03.2019
Макрон предлагает обсудить, как ЕС обустроить Европу

Макрон предлагает обсудить, как ЕС обустроить Европу

07:50 05.03.2019
Порошенко требует немедленного расследования фактов злоупотребления в "оборонке"

Порошенко требует немедленного расследования фактов злоупотребления в "оборонке"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн - Порошенко

Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, заявил Климкин

Коломойский заявляет, что Зеленский является для него символом смены поколений, а не попыткой взять реванш за ПриватБанк

Тимошенко: признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

Гройсман требует от местных властей подать планы по установке счетчиков тепла

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК называет обвинения в связи с закупкой бюллетеней попыткой делегитимизации избирательного процесса

Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, заявил Климкин

Эффективный анбандлинг "Нафтогаза" важен для сильной позиции Украины в трехсторонних газовых переговорах – Климкин

Кабмин намерен установить граничный тариф для централизованного отопления - Рева

Коломойский заявляет, что Зеленский является для него символом смены поколений, а не попыткой взять реванш за ПриватБанк

Тимошенко: признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

Гройсман требует от местных властей подать планы по установке счетчиков тепла

​​​​​​​Почти 40 сообщений о нарушениях на выборах поступили в Нацполицию за понедельник, в ЕРДР внесены сведения по двум - МВД Украины

Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на выборах президента США в 2020 году

В России назвали условия, по которым будет сохранен транзит газа через Украину

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА