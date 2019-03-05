Порошенко: нам надо защитить децентрализацию

Украина должна продемонстрировать необратимый путь в реформе децентрализации, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Единственное, что нам надо сейчас сделать, – защитить децентрализацию, продемонстрировать, что этот путь необратим", - сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Днепропетровской области во вторник.

По его словам, на данном этапе украинская модель децентрализации – очень хрупкая. "И развернуть ее при планировании бюджета на следующий год просто – изменить соотношение государственного и местного и возвратить в мрачные часы 2013 года", - сказал президент.