Политика

13:25 05.03.2019

Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн - Порошенко

1 мин читать
Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн - Порошенко

Размер финансовой поддержки многодетным семьям будет составлять 1,5 тыс. грн, начиная с третьего ребенка, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем заботиться и о многодетных семьях… дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке мы будем выплачивать семье по 1,5 тыс. грн – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка", - сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Днепропетровской области во вторник.

Президент отметил, что это будет не одноразовая акция. "Это будет продолжаться постоянно", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы каждый гражданин Украины ощутил рост экономики на своем благосостоянии.

Теги: #реформа #семья #ребенок #президент #порошенко #финподдержка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 05.03.2019
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ

Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ

13:55 05.03.2019
Порошенко: нам надо защитить децентрализацию

Порошенко: нам надо защитить децентрализацию

09:39 05.03.2019
Порошенко: Пока армия защищает страну, мой долг защитить ВСУ от коррупционеров

Порошенко: Пока армия защищает страну, мой долг защитить ВСУ от коррупционеров

08:19 05.03.2019
Макрон предлагает обсудить, как ЕС обустроить Европу

Макрон предлагает обсудить, как ЕС обустроить Европу

07:50 05.03.2019
Порошенко требует немедленного расследования фактов злоупотребления в "оборонке"

Порошенко требует немедленного расследования фактов злоупотребления в "оборонке"

19:34 04.03.2019
Порошенко: строительство дополнительных энергоагрегатов находится в приоритете для государства

Порошенко: строительство дополнительных энергоагрегатов находится в приоритете для государства

18:46 04.03.2019
Порошенко является безусловным лидером по уверенности избирателей в победе на выборах, отмечают в его избирательном штабе

Порошенко является безусловным лидером по уверенности избирателей в победе на выборах, отмечают в его избирательном штабе

18:41 04.03.2019
Порошенко является безусловным лидером по уверенности избирателей в победе на выборах, отмечают в его избирательном штабе

Порошенко является безусловным лидером по уверенности избирателей в победе на выборах, отмечают в его избирательном штабе

17:26 04.03.2019
Порошенко пожертвовал на благотворительность более 1,2 млрд грн за 5 лет – спикер избирательного штаба

Порошенко пожертвовал на благотворительность более 1,2 млрд грн за 5 лет – спикер избирательного штаба

17:08 04.03.2019
Решение Порошенко уволить О.Гладковского означает стремление обеспечить максимально объективное расследование НАБУ – О.Медведев

Решение Порошенко уволить О.Гладковского означает стремление обеспечить максимально объективное расследование НАБУ – О.Медведев

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, в которой наибольшую террористическую угрозу для Украины представляет политика РФ

Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, заявил Климкин

Коломойский заявляет, что Зеленский является для него символом смены поколений, а не попыткой взять реванш за ПриватБанк

Тимошенко: признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

Гройсман требует от местных властей подать планы по установке счетчиков тепла

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК называет обвинения в связи с закупкой бюллетеней попыткой делегитимизации избирательного процесса

Решить вопрос ответственности за незаконное обогащение нужно быстро и так, чтобы текущие дела не были закрыты, заявил Климкин

Эффективный анбандлинг "Нафтогаза" важен для сильной позиции Украины в трехсторонних газовых переговорах – Климкин

Кабмин намерен установить граничный тариф для централизованного отопления - Рева

Коломойский заявляет, что Зеленский является для него символом смены поколений, а не попыткой взять реванш за ПриватБанк

Тимошенко: признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны

Гройсман требует от местных властей подать планы по установке счетчиков тепла

Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

​​​​​​​Почти 40 сообщений о нарушениях на выборах поступили в Нацполицию за понедельник, в ЕРДР внесены сведения по двум - МВД Украины

Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на выборах президента США в 2020 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА