Финподдержка на третьего ребенка в семье составит 1,5 тыс. грн - Порошенко

Размер финансовой поддержки многодетным семьям будет составлять 1,5 тыс. грн, начиная с третьего ребенка, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы будем заботиться и о многодетных семьях… дополнительно к ранее гарантированной государством поддержке мы будем выплачивать семье по 1,5 тыс. грн – прожиточный минимум на каждого третьего, четвертого, пятого ребенка", - сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Днепропетровской области во вторник.

Президент отметил, что это будет не одноразовая акция. "Это будет продолжаться постоянно", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что хочет, чтобы каждый гражданин Украины ощутил рост экономики на своем благосостоянии.