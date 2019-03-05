Политика

13:25 05.03.2019

ЦИК называет обвинения в связи с закупкой бюллетеней попыткой делегитимизации избирательного процесса

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ЦИК называет обвинения в связи с закупкой бюллетеней попыткой делегитимизации избирательного процесса

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявляет, что звучащие в ее адрес обвинения в связи с заказом печати 60 млн бюллетеней для первого и второго тура президентских выборов являются политической попыткой делегитимизации избирательного процесса.

"Заявленное… количество бюллетеней формировалось с учетом потребностей в день голосования 31 марта 2019 года и на возможный день повторного голосования в соответствии с требованиями закона Украины "О публичных закупках". Иначе, чем проводить закупку одновременно на день голосования 31 марта 2019 года и в случае необходимости на день повторного голосования, ЦИК действовать не могла, учитывая скоротечность избирательного процесса", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Комиссии во вторник.

В Центризбиркоме отмечают, что при формировании бюджетного запроса на 2019 год еще в июле 2018 года было определено ожидаемое количество избирательных бюллетеней на выборы президента с учетом возможного повторного голосования, опираясь на информацию от Государственного реестра избирателей о прогнозируемых данных по избирателям на дату проведения выборов президента. Кроме того, в соответствии с ч.7 ст.71 закона о выборах президента бюллетени изготавливаются в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке.

В ЦИК указали, что ожидаемое количество избирателей составляет 30 млн 28 тыс. 913 человек, к этому числу добавляется 150 тыс. 145 бюллетеней (в соответствии с ч.7 ст.71 закона о выборах президента), и еще 742 (кратность, согласно с техническими возможностями ГП "Полиграфический комбинат "Украина"). Итого получается 30 млн 179 тыс. 800 бюллетеней для первого тура выборов, а для двух туров – 60 млн 359 тыс. 600 бюллетеней соответственно.

Поскольку расчеты проводились на 25 июля 2018 года, в день окончательного заказа бюллетеней их количество может различаться, с учетом обновленных данных Государственного реестра избирателей по количеству избирателей на каждом участке, точного количества кандидатов на пост президента Украины (что повлияет на размер бюллетеня) и других уточненных в соответствии с законодательством данных, разъяснили в ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия в очередной раз обращает внимание политиков и СМИ на то, что она открыта для объяснений и вопросов, если таковые появляются. Только такой подход является ответственным. Все остальное – это политически ангажированные попытки делегитимизации избирательного процесса, искусственного создания проблем для оправдания неудовлетворительных результатов избирательной гонки или политического пиара", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, 4 марта кандидат в президенты Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что заказ ЦИК печати 60 млн бюллетеней для первого и второго тура президентских выборов позволит власти фальсифицировать голосование.

Политик убеждена, что бюллетени для первого и второго тура нужно печатать отдельно. "Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", - считает Ю.Тимошенко.

Теги: #бюллетни #цик #выборы
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