Политика

12:56 05.03.2019

Эффективный анбандлинг "Нафтогаза" важен для сильной позиции Украины в трехсторонних газовых переговорах – Климкин

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Эффективный анбандлинг "Нафтогаза" важен для сильной позиции Украины в трехсторонних газовых переговорах – Климкин

Эффективный анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины" важен для сильной переговорной позиции Украины в трехсторонних переговорах по газу, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Эффективный анбандлинг должен состояться, потому что это важно в контексте выполнения европейских ключевых правил и нашей сильной переговорной позиции", - сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Министр отметил, что реформирование "Нафтогаза" является чрезвычайно важным для сильной позиции на трехсторонних консультациях с Еврокомиссией и Россией.

"Нам нужна сильная позиция, потому что Россия сейчас выжидает, сигнализируя или говоря прямо, как на последних трехсторонних консультациях в Брюсселе: выборы, а потом посмотрит, какая будет реальность", - пояснил он.

Говоря о роли главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, П.Климкин отметил: "Я считаю, что Андрей Коболев очень много сделал для реформирования "Нафтогаза". Мы действительно сотрудничаем вместе в противодействии "Северному потоку". Конечно, позиция государства – это не позиция личностей, тем не менее, его лично роль, безусловно, очень важна".

Теги: #нафтогаз #газ #анбандлинг #климкин
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