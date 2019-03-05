Тимошенко: признание судом незаконным первого повышения цены на газ означает, что остальные повышения также незаконны
Кандидат на пост президента Украины, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что признание Окружным административным судом Киева незаконности повышения цен на газ для населения правительством в 2016 году, является большой победой, которая свидетельствует о том, что все дальнейшее ценообразования также было необоснованным.
"Это суд знаковый, он длился более двух лет. Они долго не могли вынести решение, ведь суд находился под бешеным давлением. Но в конце концов решился и принял два решения: цена установлена незаконно постановлением правительства (№ 315 от 2016 года) и является необоснованной", - сказала Ю.Тимошенко во время встречи с главными редакторами местных СМИ на Хмельнитчине во вторник, сообщает пресс-служба "Батькивщины".
Как пояснила политик, постановление, которое суд отменил и признал незаконным, сейчас уже не действует, потому что после него были приняты новые постановления о новых ценах на газ. Вместе с тем, выразила убеждение она, если первое повышение цены на газ признано судом незаконным, то это означает, что остальные повышения также незаконны.
"Это большая победа", - отметила кандидат в президенты Украины.
"Она развенчала "миф", который власть навязывала украинцам о том, что якобы цена на газ является рыночной. Как заверила председатель партии, она является монопольной на 100% и установлена постановлением правительства - такого нигде в мире больше нет", - говорится в сообщении.
Лидер "Батькивщины" убеждена, что политическую ответственность за подорожание газа несет лично президент, ведь именно его указом назначаются члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая устанавливает тарифы.
"5 лет власть объявляет, что мы не потребляем российский газ. Но - это обман. То, что за учетом называют европейским газом, на самом деле является российским газом, который украинцам перепродают через посредников с переплатой", - сказала также Ю.Тимошенко, добавив, что в случае ее победы на выборах президента Украины ответственные за грабеж людей будут привлечены к ответственности.