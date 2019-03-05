Гройсман требует от местных властей подать планы по установке счетчиков тепла

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выставил местным органам власти ряд требований по обеспечению населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов.

"Четыре позиции, которые должны быть перед вами ежедневно на столе, как план ваших действий, кроме других заданий", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением и формированию тарифов во вторник в Киеве.

В частности, речь идет о энергомодернизации, энергоэффективности и доведении цены калорий тепла при сегодняшней цене на газ до меньше чем 1,4 тыс. грн.

Также премьер добавил, что хочет получить от местных властей план по установлению счетчиков тепла.

Кроме того, В.Гройсман отметил, что местные власти должны улучшить условия для граждан в Центрах обслуживания клиентов.