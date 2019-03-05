Политика

11:38 05.03.2019

Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

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Постпреды стран ЕС могут рассмотреть применение санкций за керченский инцидент против ряда российских лиц - источник

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper), вероятно, рассмотрит в среду введение санкций против ряда российских лиц, которых в Евросоюзе считают причастными к инциденту с украинскими судами близ Керченского пролива, сообщил "Интерфаксу" источник в институтах сообщества.

"Решения вопроса об ограничительных мерах, связанных с обстановкой вокруг Азовского моря, на уровне Совета ЕС на этой неделе, скорее всего, не будет. Но зато на уровне Coreper этот вопрос может быть рассмотрен в среду. Такая вероятность есть", - сказал собеседник агентства в Брюсселе во вторник.

Совет министров ЕС по иностранным делам обсуждал ситуацию в районе Черного и Азовского морей 18 февраля. После заседания совета глава дипломатии ЕС Федерика Могерини объявила на пресс-конференции о достигнутой политической договоренности стран Евросоюза по введению соответствующих санкций. Для их вступления в силу предстояла юридическая процедура.

Ранее дипломатический источник в ЕС сообщил "Интерфаксу", что санкции по "керченскому инциденту" будут добавлены к списку индивидуальных ограничительных мер, срок действия которых истекает 15 марта и будет продлеваться на шесть месяцев.

"В данном случае предусмотрены два отдельных юридических решения (но это могло бы быть объединено и в одном решении), которые, тем не менее, могут быть утверждены Советом в один и тот же день", - сказал дипломат.

Coreper согласовал 20 февраля продление на очередные полгода индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в связи с "подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Тогда же источник сообщил "Интерфаксу", что в общий список дополнительные лица в связи с "керченским инцидентом" пока не вошли.

Теги: #азовское_море #ес #coreper #россия #санкции
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