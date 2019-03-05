Порошенко требует немедленного расследования фактов злоупотребления в "оборонке"

Президент Украины Петр Порошенко потребовал немедленного расследования обнародованных журналистами фактов злоупотребления служебным положением в оборонном секторе, сообщила пресс-служба "БПП".

"Он также отметил, что расследовать начинать надо уже сегодня. "Где НАБУ, где Сытник?! Порошенко действовал как сильный политический лидер, потому что был уволен Гладковский и сразу пошло обращение к НАБУ", - сказал глава фракции "БПП" Артур Герасимов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

А.Герасимов считает, что освобождение Гладковского нельзя признавать ни признанием вины, ни признанием того, что журналистское расследование является "фейком". Вместе с тем он подчеркнул, что расследование должно проводить НАБУ, потому что ему верят люди и оно никому неподконтрольное.

"Поэтому НАБУ должно провести срочное расследование, потому что общество должно знать правду", - добавил он.

А.Герасимов также отметил, что позиция президента заключается в высшей ценности армии для государства. "Тот, кто воровал на армии - будет сидеть в тюрьме. Никакие должности и никакие чины его не спасут!", - подчеркнул глава фракции.