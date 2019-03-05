Политика

01:17 05.03.2019

В России назвали условия, по которым будет сохранен транзит газа через Украину

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В России назвали условия, по которым будет сохранен транзит газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но при соблюдении определённых условий, реализация проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не препятствует этому, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран", - сказал Д.Медведев в интервью изданию "Люксембургер ворт" в преддверии своего визита в герцогство.

Он добавил: "В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определённых условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка".

На ремарку корреспондента о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что при "Северном потоке-2" транспортировку российского газа через Украину надо сохранить, Д.Медведев сказал: "В этом вопросе мы с госпожой Меркель придерживаемся схожих позиций".

"Но Россия как давний и крупный поставщик топлива стремится диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок. Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надёжнее будут поставки", - отметил российский премьер.

Теги: #газ #россия #украина #транзит
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