Политика

22:37 04.03.2019

Гуайдо называет свой возможный арест "одной из последних ошибок режима"

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо по возвращении на родину в понедельник прокомментировал возможность его ареста.

"Если режим посмеет захватить меня, это станет одной из его последних ошибок, которую он совершит", - сказал он.

Ранее в понедельник провозгласивший сам себя президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо прилетел регулярным рейсом в международный аэропорт Каракаса "Майкетиа".

На кадрах, сделанных пассажирами рейса и распространенных латиноамериканскими СМИ, Х.Гуйадо с супругой и соратниками запечатлен в салоне самолета перед высадкой.

Кроме того, распространены фотографии, на которых Х.Гуайдо запечатлен идущим от самолета по красной дорожке в окружении людей, в том числе и военной и полицейских формах.

На других видеокадрах показано, как Х.Гуайдо проходит паспортный контроль.

В аэропорт приветствовать его, наравне со сторонниками, прибыли послы нескольких европейских стран, признавших его временным президентом страны.

О том, откуда прибыл самолет, пока не сообщается. Накануне сообщалось, что самолет, на котором находился Х.Гуайдо, вылетел из эквадорского города Салинаса, однако о более точном маршруте венесуэльского оппозиционера, пока ничего неизвестно.

Никаких попыток ареста Х.Гуайдо в аэропорту предпринято не было. Об официальной реакции властей страны на его возвращение тоже пока ничего неизвестно.

Из аэропорта лидер венесуэльской оппозиции отправился на митинг сторонников на одной из площадей в центре Каракаса.

Х.Гуайдо накануне 23 февраля, когда венесуэльская оппозиция наметила "прорыв" гуманитарной помощи через колумбийскую и бразильскую границы, в нарушение вердикта Верховного суда Венесуэлы, запрещавшего ему покидать страну, перебрался в Колумбию и посетил гуманитарный концерт, после которого провел встречи с президентами Колумбии, Чили, Парагвая и главой Организации американских государств. Из Колумбии он отправился в региональное "турне".

Акция по доставке несанкционированной венесуэльскими властями гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля не удалась. При этом несколько фур на венесуэльско-колумбийской границе были сожжены.

Теги: #венесуэла #оппозиционер #мнение #арест
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