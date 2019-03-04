Порошенко является безусловным лидером по уверенности избирателей в победе на выборах, отмечают в его избирательном штабе

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко отмечают высокую степень уверенности избирателей в победу на президентских выборах П.Порошенко.

"Очень важен, с точки зрения социологии, такой показатель, как уверенность избирателей в победе того или иного кандидата - и здесь безусловным лидером является Петр Порошенко", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге в понедельник в Киеве.

По его словам, согласно последним социологическим исследованиям (на примере агентства "Рейтинг"), "мы видим, что возросла в последнее время вера в победу (кандидата в президенты, шоумена Владимира – ИФ) Зеленского и падает вера в победу (кандидата в президенты, лидера партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции – ИФ) Юлии Тимошенко".

"Это важный индикатор, потому что избирателям, когда они принимают осознанный выбор, свойственно рационально относиться к своему голосу и оценивать перспективы победы того или иного кандидата", - подчеркнул О.Медведев.

Спикер избирательного штаба П.Порошенко также обратил внимание на необходимость смотреть на социологические показатели "не только в статике, но и в динамике".

Он отметил, что с декабря - начала предвыборной кампании, - довольно быстро возрос рейтинг В.Зеленского, возрос рейтинг П.Порошенко, есть тенденция к снижению рейтинга Ю.Тимошенко.

"Только с учетом такой динамики социологическая картина обретает более реальные очертания", - сказал О.Медведев.