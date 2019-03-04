Политика

17:31 04.03.2019

У Тимошенко намерены добиваться от "Нафтогаза" возврата украинцам денег, заплаченных в период действия повышенной цены на газ

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У Тимошенко намерены добиваться от "Нафтогаза" возврата украинцам денег, заплаченных в период действия повышенной цены на газ

 Представители лидера партии ВО "Батькивщина", кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко намерены добиваться от НАК "Нафтогаз Украины" вернуть украинцам деньги, заплаченные ими в период действия постановления правительства о повышении цены на газ.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ВО "Батькивщина", Окружной административный суд г.Киева удовлетворил иск Ю.Тимошенко и признал незаконным постановление Кабинета министров №315 от 2016 года об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тыс. куб.м.

"Доказана экономическая необоснованность цены на газ, в целесообразности которой нас убеждала власть в последние 3 года. Итак, тарифы – как те, которые были ранее установлены, так и нынешние – не имеют экономического обоснования, так как, к сожалению, цена на газ берется по методу "с потолка", – отметил представитель Ю.Тимошенко в суде, председатель "Союза собственников жилья "Алексей Кучеренко.

Таким образом, как отмечается, основной тезис Ю.Тимошенко о реальности уменьшения вдвое цены на газ, по сути, доказана юридически. И теперь у юристов есть юридическая база для обжалования всех других постановлений об установлении цены на газ, которые были приняты с такими же признаками.

"Мы добились того, чтобы суд признал постановление Кабмина незаконным, противоправным и недействительным с момента принятия, чтобы создать юридическую базу для возврата излишне уплаченных средств в результате действия этого постановления", - отметил представитель Ю.Тимошенко в суде Александр Трохимец.

По словам представителей лидера партии ВО "Батькивщина", в "тарифном деле" власть почти 2 года и 8 месяцев всячески затягивала рассмотрение этого дела, подавая множество бессмысленных ходатайств. Однако правительство, которое не имело полномочий повышать цену на газ, так и не смогло доказать экономическую обоснованность своего решения.

"Все средства, которые люди заплатили за период действия постановления правительства, были уплачены по недействительной цене на газ. Далее мы будем добиваться, чтобы выгодоприобретатель – НАК "Нафтогаз Украины" – с миллионными зарплатами, бронированными автомобилями и со всем этим пафосом – вернул все эти деньги украинцам", - подытожил А.Трохимец.

Ранее в этот день сообщалось, что Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в частности, определяется порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

Теги: #нафтогаз #газ #тимошенко #население #тарифы
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