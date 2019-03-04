Политика

17:08 04.03.2019

Решение Порошенко уволить О.Гладковского означает стремление обеспечить максимально объективное расследование НАБУ – О.Медведев

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Решение Порошенко уволить О.Гладковского означает стремление обеспечить максимально объективное расследование НАБУ – О.Медведев

Решение президента Украины Петра Порошенко об увольнении первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского после обнародования фактов журналистского расследования о злоупотреблениях в ГК "Укроборонпром" будет способствовать объективному расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), считает спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев.

"Означает ли это, что Порошенко признал достоверность журналистского расследования? Нет. Означает ли это, что президент уверен в его фейковости? Ответ - тоже нет. Решение президента означает, что он стремится к максимально объективному расследованию и создаёт для этого максимально благоприятные условия, атмосферу определенного общественного доверия к ожиданию результатов такого расследования", - сказал О.Медведев на брифинге в понедельник в Киеве.

По словам спикера штаба, президент рассчитывает на то, что НАБУ быстро и конкретно отреагирует на его обращение о расследовании фактов, изложенных в журналистском расследовании.

"Принципиальная позиция президента состоит в том, что ни высокие должности, ни громкие фамилии, ни давность связей с руководством государства не даёт никому индульгенции от ответственности перед законом", - сказал О.Медведев.

Теги: #порошенко #медведев #гладковский #увольнение
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