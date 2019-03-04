Политика

15:28 04.03.2019

У офиса Зеленского установили неизвестное оборудование

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У офиса Зеленского установили неизвестное оборудование

Полиция Киева проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на ул.Белорусской в столице.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, охранник кандидата в президенты рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы. "Сотрудники взрывотехнической службы проверили эти предметы, опасность для жизни людей они не представляют", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Киевской полиции.

Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места события и изымает оборудование. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины, зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений райуправления полиции.

Теги: #киев #зеленский #оборудование #полиция
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