Политика

14:35 04.03.2019

Порошенко выступает за упорядочивание зарплат в госсекторе

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Порошенко выступает за упорядочивание зарплат в госсекторе

Президент Украины Петр Порошенко выступает за наведение порядка в формировании заработных плат, в том числе государственным служащим.

"У нас ситуация с уровнем оплаты заработной платы требует существенного усовершенствования", - сказал П.Порошенко на Совете регионального развития Николаевской области в понедельник в Николаеве.

Он подчеркнул, что необходимо наводить порядок с чрезвычайно высокими и низкими зарплатами. "Я это полностью подтверждаю, и мы будем делать это немедленно - это один из первых приоритетов", - подчеркнул глава государства.

П.Порошенко отметил, что с 1998 года сам не получает зарплату на государственной службе, а перечисляет ее на благотворительность.

"На сегодняшний уровень зарплаты президента составляет 28 тыс. грн. У нас есть большое количество судебного корпуса, следователей… которые имеют зарплату в 2-5-10, а иногда на отдельных госпредприятиях и в 100 раз выше, чем президент. Я уверен в том, что мы должны привязать все, и убрать какие-либо специализированные законы, которые делают избирательное повышение (заработной платы – ИФ) ", - добавил президент.

"Если повышаете, повышайте государственным служащим: у них работа не менее ответственная, чем у кого-либо другого", - резюмировал П.Порошенко.

Теги: #порошенко #зарплата #госслужащие
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