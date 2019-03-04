ЦИК закладывает возможность для фальсификаций, заказав печать 60 млн. бюллетеней на первый и второй тур выборов – Тимошенко

Центральная избирательная комиссия Украины заказала печать 60 млн. бюллетеней для первого и второго тура президентских выборов, что позволит власти фальсифицировать голосование, утверждает кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн. бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властью", - сообщает пресс-служба партии "Батькивщина" со ссылкой на слова Ю.Тимошенко.

Политик убеждена, что бюллетени для первого и второго тура нужно печатать отдельно. "Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", - добавила лидер "Батькивщины"