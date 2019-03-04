Политика

13:11 04.03.2019

Каждый пятый украинец считает, что дела в стране идут в правильном направлении - опрос "Рейтинга"

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Каждый пятый украинец считает, что дела в стране идут в правильном направлении - опрос "Рейтинга"

 Две трети жителей Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, в то время как каждый пятый придерживается мнения, что в правильном направлении, о чем свидетельствуют обнародованные 4 марта данные опроса cоциологической группы "Рейтинг".

В релизе указано, что с начала года показатель респондентов, которые считают правильным курс развития страны, вырос с 14% до 21%.

Только 10% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% - почувствовали ухудшение. Причем за последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86% до 60%, одновременно увеличилось количество респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%).

Динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают относительно лучше, чем страны: 12% почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, половина - ухудшение, 36% - не почувствовали изменений.

Социологическое исследование проводилось с 19 по 28 февраля 2019 года. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2 тыс. 500 респондентов во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статистическая погрешность выборки - не более 2,0%.

Теги: #соцопрос #рейтинг
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