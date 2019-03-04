Зеленский лидирует в президентской гонке с 25,1%, у Порошенко - 16,6%, у Тимошенко - 16,2% - опрос "Рейтинга"

Лидером президентского рейтинга является шоумен Владимир Зеленский (его поддерживают 25,1% тех, кто определился и намерен голосовать), вторую позицию делят действующий глава государства Петр Порошенко (16,6%) и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (16,2%), о чем свидетельствуют обнародованные 4 марта данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, один из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко может рассчитывать на поддержку 11,3% голосов, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 7,7%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,6%. За городского голову Львова Андрея Садового были готовы проголосовать 3% респондентов, за лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 2,5%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 2,5%. Почти по 2% набирают кандидаты Александр Шевченко, Руслан Кошулинский и Александр Вилкул.

В релизе отмечается, что за последний месяц вырос рейтинг В.Зеленского, П.Порошенко и Ю.Бойко. Небольшое уменьшение произошло в уровне поддержки Ю.Тимошенко. Электоральные показатели других кандидатов не понесли ощутимых изменений.

В течение последнего месяца ощутимо выросла доля респондентов, которые не определились с выбором (с 15% до 25%).

В.Зеленский и Ю.Тимошенко имеют самый высокий потенциал электорального роста (так называемый "второй выбор") - их готовы поддержать по 7% избирателей при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. У П.Порошенко и А.Гриценко - по 4%.

24% опрошенных считают, что следующим президентом будет П.Порошенко. В победу Ю.Тимошенко верят 19%, В.Зеленского - 17%. За последний месяц значительно возросла вера в победу В.Зеленского. Также положительную динамику в этом рейтинге имеют показатели П.Порошенко. Показатели Ю.Тимошенко - на уровне декабря. При этом молодежь верит в победу В.Зеленского, люди старшего возраста - в победу П.Порошенко и Ю.Тимошенко.

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко: почти половина опрошенных заявили, что не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

С начала года выросла мобилизация избирателей. Почти 85% (против 76% в декабре) опрошенных отметили, что однозначно или скорее намерены принять участие в выборах президента Украины.

Социологическое исследование проводилось с 19 по 28 февраля 2019 года. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2 тыс. 500 респондентов во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Статистическая погрешность выборки - не более 2,0%.