Причиной досрочного завершения саммита США-КНДР стало нежелание Пхеньяна закрывать секретный ядерный объект

Отказ лидера КНДР Ким Чен Ына выполнить требование Вашингтона о закрытии секретного завода по обогащению урана Кангсон стал причиной неожиданного завершения американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщила газета The Sunday Times.

Данные о предприятии предоставила американская разведка на основе анализа спутниковых фотоснимков, утверждает издание, ссылаясь на сведения бывшего северокорейского дипломата в Лондоне, бежавшего в Южную Корею.

В то же время президент Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции сообщил, что разногласия коснулись вопроса о санкциях. По его словам, Ким Чен Ын требовал полной отмены санкционного режима, на что Вашингтон не мог пойти.

Министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что Северная Корея предлагала отменить лишь ту часть санкций, которая оказывает непосредственное влияние на жизнь населения страны, и не имеющей отношения к военной сфере.

Он отметил, что КНДР, в частности, предложила в обмен демонтировать все производственные мощности ядерного объекта в Йонбене. По его словам, это серьезный шаг, а на большее Пхеньян не может пойти "с учетом нынешнего уровня доверия между двумя странами".

В субботу президент США заявил, что провел продуктивную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Мы установили хорошие, очень хорошие отношения и добились большого, исторического прогресса", - отметил Д.Трамп на Конференции консервативных политических действий.

Он объяснил, почему не подписал соглашение по итогам саммита с Ким Чен Ыном. "Мне не нравятся все эти соглашения, которые заключают политики. Они заключают соглашения только ради процесса заключения соглашения. Я не хотел этого делать. Я хотел заключить соглашение, которое бы работало", - подчеркнул он.

Д.Трамп вновь повторил, что у Северной Кореи, по его мнению, "блестящее экономическое будущее, если они пойдут на сделку, но при наличии ядерного оружия у их экономики будущего нет". "Посмотрим, как все сложится, но мне кажется, что пока все идет хорошо", - добавил он.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что саммит в Ханое "должен рассматриваться как успех, который свидетельствует, что президент защищает и продвигает американские национальные интересы".

В интервью телеканалу CBS советник президента США подтвердил, что в ходе переговоров Д.Трамп отверг требования Пхеньяна о полной отмене санкций, что "для нас было неприемлемым".

"Таким образом, президент проявил твердость в отстаивании своего мнения. Он углубил свои отношения с Ким Чен Ыном. Я совсем не считаю провалом то, что национальные интересы Америки были защищены", - подчеркнул Дж.Болтон.

Вместе с тем в эфире телеканала CNN советник президента США отметил, что Д.Трамп предложил северокорейскому лидеру "наилучшую сделку". В любом случае, отсутствие сделки лучше, чем плохая сделка, отметил Дж.Болтон.

На этом фоне представитель Южной Кореи по вопросам обеспечения мира на Корейском полуострове Ли До Хун намерен в ближайшее время отправиться в Вашингтон для координации дальнейших усилий двух стран в вопросах денуклеаризации КНДР, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на дипломатические источники.

В США чиновник планирует обсудить данную проблему со спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Биганом, однако о конкретном графике пребывания Ли До Хуна в Вашингтоне пока не сообщалось, отмечает южнокорейское агентство.

Оно проинформировало, что ранее Ли До Хун планировал встретиться с С.Биганом в Ханое по завершении саммита США-КНДР, однако встречу не удалось организовать в связи с тем, что С.Биган вместе с госсекретарем США Майком Помпео вылетел на Филиппины.

США и Южная Корея после завершившегося без конкретных результатов ханойского саммита условились поддерживать тесные контакты с тем, чтобы переговоры по денуклеаризации не прервались.