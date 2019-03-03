Политика

17:43 03.03.2019

США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

1 мин читать
США планируют создать коалицию для мирной смены власти в Каракасе – Болтон

В планы Соединенных Штатов входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом", - сказал Дж.Болтон в эфире телеканала CNN.

Он отметил: "Я хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать".

Теги: #венесуэла #сша #болтон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:41 03.03.2019
Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

Болтон назвал успехом ханойский саммит США-КНДР

13:08 03.03.2019
Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

Министр Фриз обсудила с украинским волонтерами из США построение системы ветеранских госпиталей

08:36 03.03.2019
Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

Трамп поздравил SpaceX с успешным запуском космического корабля к МКС

03:29 03.03.2019
США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

США и Южная Корея прекращают практику проведения двух масштабных совместных военных учений – Пентагон

22:43 02.03.2019
Трамп заявил, что в Ханое не захотел подписывать "неработающее" соглашение с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что в Ханое не захотел подписывать "неработающее" соглашение с Ким Чен Ыном

21:53 02.03.2019
ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

ЕС предупредил власти Венесуэлы о неприкосновенности Гуайдо

09:34 02.03.2019
Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

08:18 02.03.2019
США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

01:49 02.03.2019
Фриз и зампомощника министра обороны США обсудили ключевые задачи Министерства по делам ветеранов Украины

Фриз и зампомощника министра обороны США обсудили ключевые задачи Министерства по делам ветеранов Украины

23:25 01.03.2019
Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны

Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Красноильске неизвестные повредили агитационную палатку "Батькивщины"

Целью реформы образования является создание интегральной системы от садика до университета – Гройсман

Дело, в котором фигурирует мой сын, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов - Гладковский

Пророссийские силы вновь строят планы по возвращению делегации РФ в ПАСЕ – Арьев

Порошенко: Одесса будет среди лидеров туристической отрасли Восточной Европы

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии – Нетаньяху

Христианские демократы Бельгии отреагировали на оскорбительные высказывания венгерского премьера

В Эстонии молодые оппозиционеры извинились перед премьер-министром

В Красноильске неизвестные повредили агитационную палатку "Батькивщины"

Не менее 70 лейбористов в парламенте Британии против повторного референдума по Brexit

Целью реформы образования является создание интегральной системы от садика до университета – Гройсман

В Украине готовится кампания по распространению ложных экзит-поллов накануне выборов

Дело, в котором фигурирует мой сын, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов - Гладковский

Партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата в президенты Украины

Тимошенко обещает вернуть вкладчикам Сбербанка б.СССР их сбережения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА