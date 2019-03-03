Политика

14:41 03.03.2019

В Эстонии молодые оппозиционеры извинились перед премьер-министром

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В Эстонии молодые оппозиционеры извинились перед премьер-министром

Генеральный секретарь молодежного объединения крупнейшей эстонского оппозиционного политического объединения - Партии Реформ Кристо Энн Вага (Kristo Enn Vaga) в воскресенье от лица молодых реформистов публично извинился за то, что во время теледебатов в минувшую субботу они мешали выступать лидеру ведущей партии Центра премьер-министру Юри Ратасу (Juri Ratas).

"Хочу от имени молодых реформистов извиниться за наше вчерашнее поведение во время дебатов кандидатов на должность премьер-министра. Речь идет о мальчишеской выходке, просто вскипели в связи с выборами", говорится в опубликованном в газете Postimees заявлении эстонского оппозиционера.

По его словам, реформисты, которые являются на проходящих в воскресенье парламентских выборах главными конкурентами центристов, хотели обратить внимание "на то обстоятельство, что премьер-министр Ю.Ратас читает часто в прямом эфире и на "информационных часах" парламента со своего телефона написанные другими ответы".

"У нас создалось впечатление, что то же самое происходило на вчерашних дебатах. Вопреки утверждению премьер-министра, также в фотогалерее портала Delfi видно, что у премьер-министра в студии с собой был телефон. Подумали, что по отношению к другим участникам дебатов было бы честно, если мы не позволили бы премьер-министру в дебатах использовать помощь извне. Это, безусловно, не оправдывает наше поведение и, конечно, мы не хотели никого беспокоить", - заявил К.Вага.

В сообщении отмечается, что Ю.Ратасу в ходе дебатов кандидатов в премьер-министры поступило около 20 телефонных звонков, которые остались без ответа. Как заявило бюро премьер-министра, это была попытка реформистов помешать Ю.Ратасу во время его выступления.

Теги: #эстония #выборы
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