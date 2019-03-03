Политика

14:20 03.03.2019

В Красноильске неизвестные повредили агитационную палатку "Батькивщины"

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В Красноильске неизвестные повредили агитационную палатку "Батькивщины"

Группа неизвестных лиц повредила агитационную палатку одного из кандидатов на пост президента Украины, установленную в пгт Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области, в воскресенье утром, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел примерно в 9:30. "Четверо неизвестных подъехали на автомобиле иностранной регистрации к агитационной палатке… Злоумышленники начали цепляться к агитатору и совершать хулиганские действия: повредив палатку, прицепили ее к авто и скрылись с места преступления в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Для розыска автомобиля злоумышленников в Сторожинецком и прилегающих районах введен план "перехват", ориентированы группы реагирования патрульной полиции.

"Информация об избиении агитатора, которая активно распространяется в сети Интернет, не отвечает действительности", - сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства правонарушения, а также причастных к нему лиц. Внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, пресс-служба Черновицкого областного отделения Всеукраинского объединения "Батькивщина" сообщает, что нападение было осуществлено на агитационную палатку их партии.

"К агитатору, который начал разворачивать палатку в центре поселка Красноильск, подъехало авто "Ауди" с иностранной регистрацией. Четверо молодчиков крепкого телосложения стали угрожать агитатору - он успел убежать и спрятаться в магазине, закрывшись изнутри. Дальнейшие события агитатор фиксировал на видеокамеру своего телефона. Мужчины поломали крепление палатки, порвали его, а остатки свернули, забросили себе в машину и поехали прочь", - говорится в сообщении.

Потерпевший агитатор и местные активисты ВО "Батькивщина" обратились к правоохранителям, которые в настоящее время опрашивают свидетелей, изучают видео с телефона и намерены также изучить видео с камер внешнего наблюдения расположенных рядом магазинов.

В "Батькивщине" связывают это нападение с оппонентами кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко и называют провокацией накануне визита политика в Черновицкую область. 4 марта Ю.Тимошенко планирует провести митинги в трех районах Черновицкой области - Новоселицком, Хотинском и Строжинецком, к которому и относится Красноильск.

Теги: #украина #полиция #выборы
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