Политика

12:48 03.03.2019

В Украине готовится кампания по распространению ложных экзит-поллов накануне выборов

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В Украине готовится кампания по распространению ложных экзит-поллов накануне выборов

Спецслужбы РФ при поддержке местных групп влияния готовят кампанию по распространению в Украине ложных данных экзит-поллов накануне президентских выборов, сообщает группа "Информационное сопротивление" (ИС) со ссылкой на экс-сотрудника Главного управления разведки Украины Юрия Смищука и экс-сотрудника Управления специальных операций Генштаба ВСУ Сергея Литвиненко.

Как отмечается в сообщении, это делается с целью хаотизации избирательного процесса в Украине и создания оснований для заявлений о якобы нелегитимности выборов главы государства, запланированных на 31 марта сего года.

"По нашим данным, политтехнологи из "Центра политической конъюнктуры" О.Чеснакова разработали для Кремля и пророссийских сил в Украине рекомендации по распространению фэйковых данных экзит-полов во время президентских выборов. Предусматривается использование фальсифицированных данных соцопросов на избирательных участках в ходе голосования, которые будут обнародованы вечером 31 марта с целью хаотизации избирательного процесса и создания оснований для заявления Кремля о якобы нелегитимности выборов президента Украины", - отмечает Ю.Смищук.

По его словам, для распространения ложных данных планируется задействование т.н. "консалтинговых альянсов" – "ситуативных и коррумпированных объединений мелких консалтинговых групп, которые для создания впечатления авторитетности будут использовать англоязычные названия и аббревиатуры, максимально похожие на бренды известных консалтинговых компаний, пользующихся доверием".

В свою очередь, С.Литвиненко рассказал, что вбрасывание "фейковых" данных экзит-поллов планируется осуществить в украинских, российских и западных СМИ в три этапа. "Первые ложные данные должны появиться 31 марта в неофициальных источниках – социальных сетях, Telegram-каналах и т.д. – около 13:00. Эта информация будет представлена, как результаты опроса избирателей проголосовавших с 8:00-12:00 и должна продемонстрировать якобы критически низкий рейтинг действующего президента на уровне 4-6%. Второй этап начнется около 17:00. Также через неофициальные каналы будет распространяться вторая волна фейковых данных, где рейтинг нынешнего президента уже будет выше, но он будет оставаться на 3-4 месте в рейтинге и обязательно после пророссийского кандидата", - сообщил он.

"После 20:00 стартует третий этап – на пророссийских телеканалах и сайтах, уже как инфографика, будут опубликованы фальшивые данные экзит-поллов, где разница в рейтингах первых 3-4 кандидатов будет представлена, как минимальная, но с высоким рейтингом пророссийского кандидата. Будет сделан акцент на якобы препятствиях в работе таких экзит-поллов на избирательных участках", – добавил С.Литвиненко.

Теги: #литвиненко #украина #выборы
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