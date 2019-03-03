Политика

11:09 03.03.2019

Дело, в котором фигурирует мой сын, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов - Гладковский

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Дело, в котором фигурирует мой сын, было искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов - Гладковский

Дело, в котором фигурирует мой сын, было искусственно скомпилирована из лживых провокационных фактов, заявил временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский.

"Украина - правовое государство. Дело, в котором фигурирует мой сын, что, очевидно, была искусственно скомпилирована из лживых провокационных фактов и продана за 30 сребреников, пытаются использовать в избирательной кампании. Моим оппонентам, как я вижу, не интересно беспристрастное расследование НАБУ, и поэтому они привлекают радикальные организации к уличным акциям и посылают их атаковать дом моего сына" – говорится в заявлении О.Гладковского, комментируя акцию националистических организаций перед домом его сына.

По словам первого заместителя секретаря СНБО станет итогом таких действий, станет только "картинка" для СМИ, а его сын полностью сотрудничает со следствием.

"Я написал заявление об отстранении от должности на время следствия, а мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие. Мы поддерживаем максимальную прозрачность этого дела для общества, парламентского и международного контроля" – подчеркнул политик в своем заявлении.

Акция представителей Национальных дружин состоялась перед домом сына О. Гладковского после субботнего марша Нацдружин в центре Киева.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО О.Гладковского, совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.

27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением. "Установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления по ч.5 ст.191 УК Украины", - заявили в НАБУ.

Теги: #гладковский #заместитель #снбо #заявление #украина
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