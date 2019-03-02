Порошенко обещает украинцам улучшение жизни в течение пяти лет ежемесячно

Президент Украины Петр Порошенко обещает каждому гражданину ежемесячное улучшение жизни в ближайшие пять лет.

"Каждый гражданин Украины в течение следующих пяти лет почувствует на собственном кармане рост не только экономики, а возрастание своих финансовых возможностей. Каждый из нас, начиная с этого года, будет чувствовать, что жизнь каждого украинца меняется к лучшему ежемесячно", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области в субботу.

Глава государства отметил, что еще три-четыре года назад он не мог этого обещать, поскольку по экономике страны "сильно ударила война, из-за которой Украина потеряла почти четверть промышленного потенциала".