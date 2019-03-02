Политика

15:15 02.03.2019

Децентрализация не мешает существованию унитарного государства Украина – Порошенко

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Децентрализация не мешает существованию унитарного государства Украина – Порошенко

Децентрализация не является препятствием для существования унитарного государства Украина, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Децентрализация - это возможность и право каждого гражданина самому принимать решения о жизни своей громады, без оглядки на Киев. Вместе с тем, мы сохраняем унитарное государство. Конституционное устройство, суверенитет, территориальная целостность остаются надежно в руках президента, правительства и Верховной Рады", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области в субботу.

Теги: #порошенко #децентрализация
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