Децентрализация не мешает существованию унитарного государства Украина – Порошенко

Децентрализация не является препятствием для существования унитарного государства Украина, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Децентрализация - это возможность и право каждого гражданина самому принимать решения о жизни своей громады, без оглядки на Киев. Вместе с тем, мы сохраняем унитарное государство. Конституционное устройство, суверенитет, территориальная целостность остаются надежно в руках президента, правительства и Верховной Рады", - сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития Одесской области в субботу.