"Батькивщина" никогда не опускалась до подкупа и фальсификаций – заявление партии

Всеукраинское объединение "Батькивщина" заявляет, что все партийные победы были честными и заверяет в прозрачности средств и расходов в ходе президентской кампании в нынешнем году.

"Батькивщина" никогда не опускалась до подкупа и фальсификаций. Каждая победа партии была достигнута честно. Так же честно была собрана и потрачена каждая копейка с куда менее скромного чем президентский партийного бюджета", - говорится в заявлении партии, обнародованном на сайте "Батькивщины".

"Батькивщина" считает, что действующий глава государства Петр Порошенко, баллотирующегося на второй срок, делает ставку на дискредитацию главных оппонентов. "А не находя никаких оснований для нее, руками карманных СБУ и Генпрокуратуры придумывает дела, которые зачастую выходят за пределы здравого смысла… Именно так мы расцениваем сообщения подконтрольных Банковой Службы безоасности и Генпрокуратуры о намерении "Батькивщины" потратить более 2 млрд грн на "пирамиду" по поддержке выборов", - говорится в заявлении партии.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта.