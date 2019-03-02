Политика

14:59 02.03.2019

Порошенко: Одесса будет среди лидеров туристической отрасли Восточной Европы

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Порошенко: Одесса будет среди лидеров туристической отрасли Восточной Европы

Одесса будет в числе лидеров туристических маршрутов Восточной Европы, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Я уверен, что Одесса будет в топе лидеров восточно-европейской туристической отрасли", - сказал П.Порошенко во время посещения ярмарки в субботу в Одессе.

Президент отметил, что развитию туризма, в том числе в Одесской области, будет способствовать современная дорожная и транспортная инфраструктуры. Он напомнил, что в области завершено строительство дороги Одесса – Рени, а также анонсировал строительство новых дорог. "Сейчас приступаем к строительству еще ряда дорог, которые делают Одессу логистическим центром", - сообщил П.Порошенко.

Он также обратил внимание на необходимость завершить строительство взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта.

"Завершение строительства взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта - это чрезвычайно амбициозное задание, которое значительно увеличит поток туристов в нашу Одессу", - подчеркнул глава государства.

Теги: #туризм #порошенко #одесса
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