Политика

14:33 02.03.2019

Гнап призывает "Силу людей" поддержать Гриценко как единого кандидата на пост президента Украины

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Гнап призывает "Силу людей" поддержать Гриценко как единого кандидата на пост президента Украины

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап призывает делегатов ХІ съезда партии "Сила людей" поддержать единого кандидата на пост главы государства Анатолия Гриценко.

"Я не принадлежу к симпатикам Гриценко, я не фанат Гриценко, но сегодня, во-первых, для Украины лучше, выбирая между Порошенко, Тимошенко, Зеленским и так далее, все-таки поддержать единого кандидата, которым стал Гриценко, - это с одной стороны. А с другой стороны – мы же обязательство на себя взяли: будет единый кандидат, хотя мы в это не верили, поддержим его… Хочешь - не хочешь, надо быть последовательными и идти до конца. Это вопрос нашей репутации", - сказал Д.Гнап на 11-м съезде партии "Сила людей" в субботу в Днепре.

Он напомнил, что решение о выдвижении единого кандидата принималось на съезде партии в январе – "им стал Анатолий Гриценко".

Д.Гнап подчеркнул, что у него свое отношение к А.Гриценко. "Он (А.Гриценко – ИФ) его знает прекрасно, потому что пять лет назад он забанил меня в Фейсбуке после одного из наших журналистских расследований о его деятельности на должности министра обороны", - рассказал кандидат в президенты.

"Мы не могли поверить, что другие представители демократических партий объединяться между собой, я сейчас об Андрее Садовом и Анатолии Гриценко, и договорятся о выдвижении единого кандидата от них. И честно говоря, я был шокирован от этого известия, приятно шокирован, приятно удивлен, что Садовый и Гриценко между собой договорились", - сказал он.

Д.Гнап также извинился за скандал, связанный с отсрочкой перечисления им премиальных денег на нужды армии.

"Значительные силы были брошены, чтобы из этой истории раздуть мегаскандал, хотя свои ошибки я не отбрасываю, я признаю… Чтобы не становиться объектом критики, не надо подставляться. Я признаю - я подставился, я подставил в какой-то мере вас всех, потому что вам пришлось разгребать этот скандал, поэтому извините меня за это. Я получил урок, надеюсь, что мы на этом тоже, как партия, получили опыт", - обратился Д.Гнап к участникам съезда.

Как сообщалось, 20 января партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Д.Гнапа кандидатом на выборах президента Украины.

1 марта Д.Гнап заявил о готовности снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах в пользу кандидата А.Гриценко, но при этом указал, что для этого необходимо решение партии "Сила людей", которая его выдвинула.

1 марта лидер "Объединения "Самопомич", городской голова Львова А.Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" А.Гриценко.

Теги: #сила_людей #гнап #гриценко
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