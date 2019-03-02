Политика

09:34 02.03.2019

Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

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Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу завершил визит во Вьетнам и выехал на родину на своём личном поезде, сообщает Associated Press.

Путь в Пхеньян, как ожидается, займёт у него более 60 часов.

Перед отъездом Ким Чен Ын принял участие в ряде торжественных церемоний во Вьетнаме, в частности, он посетил мавзолей Хо Ши Мина.

Ранее на этой неделе Ким Чен Ын провёл в Ханое переговоры с президентом США Дональдом Трампом по денуклеаризации КНДР. Саммит не принёс ощутимых результатов.

Теги: #сша #трамп #кндр #ким_чен_ын
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