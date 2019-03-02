Ким Чен Ын после саммита с Трампом возвращается на поезде в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу завершил визит во Вьетнам и выехал на родину на своём личном поезде, сообщает Associated Press.

Путь в Пхеньян, как ожидается, займёт у него более 60 часов.

Перед отъездом Ким Чен Ын принял участие в ряде торжественных церемоний во Вьетнаме, в частности, он посетил мавзолей Хо Ши Мина.

Ранее на этой неделе Ким Чен Ын провёл в Ханое переговоры с президентом США Дональдом Трампом по денуклеаризации КНДР. Саммит не принёс ощутимых результатов.