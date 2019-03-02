Политика

08:43 02.03.2019

Порошенко обещает повысить денежное обеспечение украинских военных, находящихся на передовой

1 мин читать
Порошенко обещает повысить денежное обеспечение украинских военных, находящихся на передовой

Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2 тыс. грн. Минимальная доплата должна составлять 12 тыс. грн. для каждого военнослужащего", - сообщил глава государства.

П.Порошенко отметил, что доплата на второй линии должна быть повышена на тысячу гривен и ее уровень должен достичь 5500 грн.

"Мы подтвердить, что это мой первой приоритет как Президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - добавил глава Украинского государства.

П.Порошенко также подчеркнул важность обеспечения украинских военных моряков, которые защищают азовское побережье. "Во время выхода в море на боевые операции. Им нужно обеспечить такую же доплату, как бойцам на первой линии", - сказал он.

Также президент подчеркнул, что государство делает все для модернизации украинской армии, начиная от защищенной связи, к обеспечению современными дронами, другими средствами и вооружением.

Теги: #военные #украина #зарплата #повышение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:33 02.03.2019
Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

Полиция Харькова разыскивает двух мошенников по растаможке автомобилей, из-за которых пострадали более ста человек

08:18 02.03.2019
США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

07:57 02.03.2019
На мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта

На мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта

07:49 02.03.2019
Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

Боевики четырежды открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один военный

06:38 02.03.2019
Полиция изъяла у двух безработных более 5 кг наркотиков и психотропов

Полиция изъяла у двух безработных более 5 кг наркотиков и психотропов

05:37 02.03.2019
Пограничники задержали двух граждан Азербайджана, пытавшихся в сопровождении проводника попасть в РФ в обход пунктов пропуска

Пограничники задержали двух граждан Азербайджана, пытавшихся в сопровождении проводника попасть в РФ в обход пунктов пропуска

03:47 02.03.2019
На 12 лет тюрьмы заочно приговорен боевик ДНР

На 12 лет тюрьмы заочно приговорен боевик ДНР

02:17 02.03.2019
Часть Крыма осталась без света из-за погодных условий и аварий

Часть Крыма осталась без света из-за погодных условий и аварий

01:49 02.03.2019
Фриз и зампомощника министра обороны США обсудили ключевые задачи Министерства по делам ветеранов Украины

Фриз и зампомощника министра обороны США обсудили ключевые задачи Министерства по делам ветеранов Украины

01:26 02.03.2019
В Днепре произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадал один человек

В Днепре произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадал один человек

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Порошенко призвал расследовать утечку информации следствия о коррупции в оборонном секторе

Черное море станет для РФ "Бермудским треугольником" - Климкин

Парубий подписал закон о допуске иностранных военных подразделений в Украине для учений в 2019 году

Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

ПОСЛЕДНЕЕ

Шестую апелляцию на приговор Януковичу подал госзащитник Овсянников, назначенный и затем отстраненный судом за невыполнение обязанностей

Система "Выборы" устойчива, заверяет глава СБУ

Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало

Стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Аваков не намерен извиняться за информацию об избирательных "сетках" Порошенко

Порошенко призвал расследовать утечку информации следствия о коррупции в оборонном секторе

Суд по иску нардепа Деркача затребовал у Рады поименный состав коалиции

Черное море станет для РФ "Бермудским треугольником" - Климкин

Парубий подписал закон о допуске иностранных военных подразделений в Украине для учений в 2019 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА