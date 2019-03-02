Политика

08:18 02.03.2019

США требуют от России немедленно освободить пленных украинских моряков

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Директор агентства Министерства обороны США по вопросам пропавших во время конфликтов Келли МакКеги на встрече с министром по делам ветеранов Украины Ирины Фриз заявил о требовании от Российской Федерации немедленно освободить украинских моряков.

"Спасибо за принципиальную позицию США по освобождению наших военнопленных. В настоящее время без вести пропавшими считается 73 украинских военнослужащих Вооруженных сил Украины, 14 представителей Национальной гвардии и 5 пограничников. В 2018 году парламентом был принят Закон "О правовом статусе лиц пропавших без вести". Согласно этому нормативно-правовому акту создан Реестр без вести пропавших лиц. Вызовом для нас является вопрос идентификации. Поэтому нам нужен опыт успешной деятельности лаборатории по идентификации вашей Агентства ", - отметила И.Фриз во время встречи.

Также она сообщила об открытии 18 февраля гуманитарного тренингового центра в Днепре, призванного повысить уровень квалификации персонала и межведомственную координацию всех причастных к этому процессу служб. В частности, работников, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу, национальную полицию, а также представителей Вооруженных сил Украины.

Директор Агентства Министерства обороны США по вопросам пропавших без вести во время конфликтов Келли МакКеги заверил о готовности предоставить совещательную помощь Украине в становлении такого центра и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"Мы осуществляем особый вид опеки над нашими военными. Возвращаем их домой даже через много лет. Они достойно выполнили свой долг и это наше уважение им и их семьям", - сказал он.

Теги: #рф #пленные #украина #моряки #сша
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