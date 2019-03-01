Политика

23:04 01.03.2019

Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало

2 мин читать
Лишь 40 тысяч украинцев хотят изменить адрес голосования на выборах, что ничтожно мало

Несмотря на то, что переселенцев в Украине насчитывается до 2 млн человек, лишь 40 тысяч хотят изменить избирательный адрес и проголосовать на выборах президента Украины, отмечает министр юстиции Павел Петренко.

"По состоянию на прошлую неделю около 40 тысяч украинцев обратились, чтобы изменить свой избирательный адрес для голосования", - сказал П.Петренко в пятницу вечером в эфире телеканала "Украина".

Он подчеркнул, что это "мизерная цифра" с учётом 1,7 млн переселенцев или около 1 млн людей без официальной прописки.

"Я обращаюсь ко всем украинцам. На самом деле, это тот момент, когда не прийти и не проголосовать будет очень большой ошибкой. Очень простая процедура изменения места голосования. Вам необходимо взять паспорт, и если вы переселенец, нет необходимости ни в каких других документах, которые бы подтверждали, почему вы будете голосовать в другом месте. Если вы студент, то достаточно студенческого билета. Просто придите, получите справку и проголосуйте на выборах президента", - сказал министр.

По его словам, наибольшая активность украинцев в вопросе смены места голосования наблюдается в Донецкой, Луганской областях и Киеве, - речь идёт в основном о переселенцах.

"Это трагедия, что пропускные пункты на линии фронта пропускают очень малое количество людей. За день приехать (на подконтрольную Украине территорию - ИФ), проголосовать и вернуться - это очень трудно, и я думаю, что оккупационные власти не слишком будут поощрять эту ситуацию", - добавил в свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Теги: #голосование #украина #выборы #переселенцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:51 01.03.2019
Система "Выборы" устойчива, заверяет глава СБУ

Система "Выборы" устойчива, заверяет глава СБУ

23:25 01.03.2019
Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны

Фриз посетила Вашингтонский госпиталь для ветеранов войны

21:59 01.03.2019
Стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн

Стоимость избирательной пирамиды составляет около $82 млн

21:40 01.03.2019
Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

Избирательный процесс на президентских выборах будут обеспечивать 131 тысяча полицейских

20:48 01.03.2019
Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

20:39 01.03.2019
Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

19:54 01.03.2019
У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

У Гаагского арбитража нет юрисдикции на рассмотрение иска "Нафтогаза" и других к РФ - Минюст России

19:23 01.03.2019
Залищук и Найем заявили, что поддержат Гриценко

Залищук и Найем заявили, что поддержат Гриценко

18:47 01.03.2019
У Зеленского показали официального представителя "Зе!Команды" в Полтаве

У Зеленского показали официального представителя "Зе!Команды" в Полтаве

18:24 01.03.2019
Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции ООС, ранен украинский военный

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Букмекеры повысили ставки на президентство Гриценко после снятия Садового в его пользу

Порошенко призвал расследовать утечку информации следствия о коррупции в оборонном секторе

Черное море станет для РФ "Бермудским треугольником" - Климкин

Парубий подписал закон о допуске иностранных военных подразделений в Украине для учений в 2019 году

Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков не намерен извиняться за информацию об избирательных "сетках" Порошенко

Порошенко призвал расследовать утечку информации следствия о коррупции в оборонном секторе

Суд по иску нардепа Деркача затребовал у Рады поименный состав коалиции

Черное море станет для РФ "Бермудским треугольником" - Климкин

Парубий подписал закон о допуске иностранных военных подразделений в Украине для учений в 2019 году

Гнап готов отказаться от участия в президентской кампании в пользу Гриценко, но для этого нужно решение "Силы людей"

Лукашенко: может, я и плохой в этом плане президент, но русский язык - это наш

Зеленский рассказал Хармс о возможных путях противодействия агрессии РФ и освобождения оккупированных территорий

При отказе Садового от участия в предвыборной гонке часть его избирателей поддержат Порошенко, прогнозируют в штабе действующего президента

Порошенко благодарен совместному заявлению МИД стран-партнеров Украины по непризнанию аннексии Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА