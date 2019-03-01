Политика

18:23 01.03.2019

Аваков не намерен извиняться за информацию об избирательных "сетках" Порошенко

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Аваков не намерен извиняться за информацию об избирательных "сетках" Порошенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не намерен приносить извинения за обнародованную им информацию об избирательных "сетках" кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко.

"Следствие действует независимо от того, что думают политики. Извиняться за мою работу? Никогда. Хотите выразить недовольство действиями министра? Вносите в парламент заявление фракции о том, что надо отправить в отставку министра Авакова, ставьте вопросы на голосование - тогда я приду в парламент, предоставлю аргументы, и посмотрим на результат", - сказал А.Аваков в интервью интернет-изданию "The Бабель", опубликованном в пятницу.

По его словам, председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов допустил политическую ошибку, потребовав извинений после обнародованной информации об избирательных "сетках" П.Порошенко.

"Заявление господина Герасимова немного попахивает шантажом - мол, не расследуйте дела нашей партии. Мы будем расследовать дела и партии Петра Порошенко, и партии Юлии Тимошенко, и даже, Бог простит, партии Арсения Яценюка - если поступит заявление", - сказал А.Аваков.

Он отметил, что министр внутренних дел обеспечивает процесс выборов, в том числе отсутствие фальсификаций. "И если один из кандидатов в президенты заявляет, что нардеп Сергей Березенко принимает участие в подкупе избирателей, то мы ведем расследование, и господин Березенко в нем фигурирует как потенциальный нарушитель закона", - привел пример глава МВД.

При этом он подчеркнул, что процессуальный статус С.Березенко не определен. "Расследование установит меру его участия – это нормальная ситуация для демократического общества", - сказал А.Аваков.

Ранее А.Герасимов озвучил требование своей фракции к А.Авакову опровергнуть заявления о подкупе избирателей представителями БПП или предоставить соответствующие доказательства.

Теги: #порошенко #аваков
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