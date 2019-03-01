Порошенко призвал расследовать утечку информации следствия о коррупции в оборонном секторе

Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей расследовать обнародованную в СМИ информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе, в том числе об утечке информации из правоохранительных органов, поскольку соответствующее дело расследовалось в течение нескольких лет.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент также призвал обнародовать результаты расследования. "Это лучшее время проинформировать общество", - сказал П.Порошенко на ротном опорном пункте 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкой области в пятницу.

"Моя принципиальная позиция как президента - я хочу обратятся к правоохранительным органам, к Генеральной прокуратуре, НАБУ и САП, если есть факты - ни фамилии, ни должность никого не должны защитить… Есть факты - в тюрьму. Нет фактов - прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве", - подчеркнул президент, отметив, что не позволит нападок на Вооруженные силы Украины.

"Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы, которые непосредственно причастны к разворовыванию, распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Пусть посмотрят и спросят у нас с вами в каком состоянии мы приняли армию в 2014 году, а точнее ее отсутствие", - добавил П.Порошенко.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ.им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО

П.Порошенко поручил правоохранителям обеспечить в срочном порядке проверку обнародованной информации.

27 февраля пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы Бюро внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением.