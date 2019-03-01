Политика

16:42 01.03.2019

Парубий подписал закон о допуске иностранных военных подразделений в Украине для учений в 2019 году

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Парубий подписал закон о допуске иностранных военных подразделений в Украине для учений в 2019 году

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 года для участия во многонациональных учениях.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, спикер подписал закон во время интервью телеканалу "Рада", которое обнародовали в пятницу.

"Фактически, мы дали возможность, чтобы не просто наши воины проходили совместные учения с нашими партнерами из НАТО, а также чтобы корабли Великобритании, Соединенных Штатов могли быть в Черном море, могли быть в портах Одессы как гаранты безопасности и как демонстрация наших союзнических отношений", - сказал при этом А.Парубий.

Как сообщалось, 26 февраля Верховная Рада приняла за основу и в целом соответствующий президентский проект закона №10067. Документ предусматривает согласие на решение главы государства о допуске в Украину иностранных подразделений для участия в шести учениях, два из которых являются украинско-американскими, одно – украинско-британским, одно – украинско-румынским и еще два – многонациональными.

Теги: #парубий #закон
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