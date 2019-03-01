Лукашенко: может, я и плохой в этом плане президент, но русский язык - это наш

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в России не понимают сложности ситуации с национальным языком в республике. Белорусский лидер заявил, что сложившуюся ситуацию "взорвать элементарно".

"Россияне еще не представляют, что такое Беларусь и как здесь непросто. Взорвать ситуацию элементарно. Настроить людей, создать эту кашу... потом долго и тяжело придется из этого выкручиваться", - сказал А.Лукашенко на встрече с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

Так белорусский президент прокомментировал предложение почетного председателя общественного объединения "Таварыства беларусскай мовы" Олега Трусова о расширении использования белорусского языка. В частности, О.Трусов предложил президенту публиковать все законы на двух государственных языках - русском и белорусском.

А.Лукашенко отметил, что президент России Владимир Путин благодарил его за использование русского языка в Беларуси. "Не хочу напоминать наш разговор с Путиным, когда он меня поблагодарил за язык русский. Он говорит: спасибо тебе, это единственная страна, где русский язык (используется широко - ИФ)", - сказал А.Лукашенко. При этом он подчеркнул: "Это и мой русский язык, и белорусы, как никакой другой народ, внесли сой вклад в развитие русского языка".

Президент отметил, что для него белорусский язык такой же родной, как и русский. "Может, я и плохой в этом плане президент, но русский язык - это наш", - подчеркнул он.

При этом А.Лукашенко назвал белорусский язык "оппозиционной фишкой".

Резюмируя свое отношение к национальному языку, президент сказал: "Я бы не стал в противовес ставить русский и белорусский язык. Это наше".

С другой стороны он констатировал, что в Беларуси тема национального языка "бродит все больше и больше". По мнению А.Лукашенко, это является реакцией на активное продвижение приоритетов "русского мира" со стороны России. "Появились понятия "русский мир", "мягкая сила", "белорусизация" и прочее", - констатировал он.

По его словам, он обсуждал эту тему с В.Путиным. "Мы с президентом Путиным по моей инициативе обсуждали с моими претензиями к нему эту тему. Я говорю - надо прекратить в России все эти разговоры. Что значит расширение "русского мира" за счет белорусов? Когда мы стали вне этого "русского мира", - передал свой разговор с В.Путиным А.Лукашенко.

"У нас православных 80-85%, мы разговариваем на русском языке, мы думаем как русские. Зачем навязывать Беларуси, чтобы взбаламутить людей?" - заявил белорусский президент.