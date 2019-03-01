Политика

15:49 01.03.2019

Зеленский рассказал Хармс о возможных путях противодействия агрессии РФ и освобождения оккупированных территорий

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Зеленский рассказал Хармс о возможных путях противодействия агрессии РФ и освобождения оккупированных территорий

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский на встрече с депутатом Европейского парламента Ребеккой Хармс 28 февраля сообщил о вариантах противодействия российской агрессии, возможных путях освобождения оккупированных территорий и предвыборных тенденциях.

"Кандидат в президенты рассказал о возможных путях противодействия российской агрессии и освобождения оккупированных территорий. Эти вопросы будут среди его главных приоритетов в случае победы на выборах", - сказано в сообщении "Команды Зеленского" на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Участники встречи также обсудили будущее волеизъявление. "Владимир Зеленский сообщил о многочисленных случаях подкупа избирателей и применении административного ресурса со стороны власти. По его словам, существует риск того, что волеизъявление не будет свободным и справедливым", - отмечается в сообщении.

Еще одной темой стала отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Кроме того, В.Зеленский поблагодарил Р.Хармс за поддержку Украины в противостоянии с Россией, в частности, относительно санкций и прекращения проекта "Северный поток-2".

Теги: #зеленский #хармс #россия #украина #европарламент #выборы
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