При отказе Садового от участия в предвыборной гонке часть его избирателей поддержат Порошенко, прогнозируют в штабе действующего президента

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко прогнозируют, что в случае отказа мэра Львова, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового от участия в предвыборной гонке часть голосов его избирателей отойдет ныне действующему президенту.

"Если оценивать фактор объединения, то, по нашим данным, мы не считаем, что оно существенным образом влияет на расстановку сил в кампании и на ранжир кандидатов рейтингов социологических компаний, потому что наш анализ показывает, что немногочисленные уже на данный момент избиратели Андрея Ивановича, они в разных пропорциях распределяются приблизительно между шестью кандидатами. И даже могу вам сказать, что часть избирателей Садового, в случае его снятия с дистанции, готова голосовать за Петра Порошенко, а не только за Анатолия Гриценко", - сказал О.Медведев на брифинге в пятницу в Киеве, комментируя заявление А.Садового о снятии своей кандидатуры в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Ранее в пятницу А.Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента, поэтому я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал А.Садовый на брифинге в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что в начале следующей недели намерен подписать с А.Гриценко публичное соглашение, в котором будут прописаны важные принципы.

"Принципы в отношении обороны и безопасности нашего государства, принципы по борьбе с коррупцией, принципы по отношению к оккупированным территориям, о чистоте кадровой политики", - отметил А.Садовый.