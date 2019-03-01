Политика

15:04 01.03.2019

Порошенко благодарен совместному заявлению МИД стран-партнеров Украины по непризнанию аннексии Крыма

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Порошенко благодарен совместному заявлению МИД стран-партнеров Украины по непризнанию аннексии Крыма

Президент Украины Петр Порошенко высказал благодарность Министерствам иностранных дел стран-партнеров, которые в совместном заявлении относительно непризнания аннексии Россией Крыма.

"Совместное заявление МИД стран-партнеров Украины относительно непризнания аннексии Крыма - важный сигнал поддержки для нас. Благодарен министрам иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Швеции, Дании, Канады, Румынии, Чехии, Великобритании за поддержку Украины", - написал П.Порошенко в своем аккаунте в Твиттер.

Теги: #крым #порошенко #россия #украина
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