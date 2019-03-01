Политика

13:15 01.03.2019

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко на выборах президента

1 мин читать
Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко на выборах президента

Мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента, поэтому я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал А.Садовый на брифинге в пятницу в Киеве.

Теги: #садовый #выборы #гриценко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:16 01.03.2019
Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и присоединяется к Гриценко

12:55 01.03.2019
Лукашенко прогнозирует победу Порошенко на выборах президента Украины

Лукашенко прогнозирует победу Порошенко на выборах президента Украины

12:49 01.03.2019
Лукашенко прогнозирует победу Порошенко на выборах президента Украины

Лукашенко прогнозирует победу Порошенко на выборах президента Украины

12:00 01.03.2019
Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

11:55 01.03.2019
Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

11:48 01.03.2019
Бойко: Нищета в Украине – результат пяти лет реформ нынешней власти

Бойко: Нищета в Украине – результат пяти лет реформ нынешней власти

11:40 01.03.2019
Гриценко: Порошенко должен сесть за решетку за мародерство

Гриценко: Порошенко должен сесть за решетку за мародерство

11:29 01.03.2019
Тимошенко: Для Порошенко война - это биржа, на которой он зарабатывает свои состояния

Тимошенко: Для Порошенко война - это биржа, на которой он зарабатывает свои состояния

11:26 01.03.2019
Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

Тимошенко: Мы должны объединяться, чтобы освободить Украину от коррупционной системы

10:37 01.03.2019
Гриценко: Штаб Порошенко дал команду агентствам отменить забронированную наружную рекламу на апрель

Гриценко: Штаб Порошенко дал команду агентствам отменить забронированную наружную рекламу на апрель

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Размещение ракет в Украине обернется катастрофой для ее государственности - Лукашенко

Арьев утверждает, что при Коломойском из ПриватБанка были выведены $41 млн на счета студии "Квартал 95" Зеленского

Мадуро распорядился перенести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Лукашенко не собирается требовать платы от РФ за военные базы

ПОСЛЕДНЕЕ

Размещение ракет в Украине обернется катастрофой для ее государственности - Лукашенко

Арьев утверждает, что при Коломойском из ПриватБанка были выведены $41 млн на счета студии "Квартал 95" Зеленского

Мадуро распорядился перенести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву

Беларусь готова закупать нефть не в России, все дело в цене - Лукашенко

Лукашенко не собирается требовать платы от РФ за военные базы

Война РФ против Украины за 5 лет унесла жизни 13 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи военнослужащих – Турчинов

Порошенко в пятницу намерен посетить прифронтовую зону

Лукашенко заявил, что согласен на единую валюту с РФ с эмиссионным центром в Петербурге

Трамп хотел, чтобы на саммите в Ханое Ким Чен Ын пошел ва-банк - Госдеп

Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА