Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко на выборах президента

Мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента, поэтому я принял решение: я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал А.Садовый на брифинге в пятницу в Киеве.