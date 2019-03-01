Размещение ракет в Украине обернется катастрофой для ее государственности - Лукашенко

Президент Беларусь Александр Лукашенко убежден, что Украина не должна размещать на своей территории ракеты.

"Сейчас начали размазывать проблему размещения ракет средней и малой дальности в Украине. (...) Ни в коем случае нельзя делать в этом направлении шаги, потому что это действительно может обернуться катастрофой для государственности Украины", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности.