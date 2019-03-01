Политика

12:52 01.03.2019

Мадуро распорядился перенести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву

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Мадуро распорядился перенести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился перевести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

"Президент Николас Мадуро дал распоряжение закрыть лиссабонское отделение PDVSA и перенести офис в Москву", - сказала Д.Родригес на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Она подчеркнула, что Венесуэла будет предпринимать необходимые шаги для того, чтобы гарантировать право на защиту, разбирательство и возврат своих законных активов "в тех странах, где это необходимо".

Теги: #венесуэла #pdvsa #россия #мадуро #португалия
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