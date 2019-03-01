Политика

11:55 01.03.2019

Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

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Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin и принадлежащая котирующейся в Лондоне GVC Holdings PLC, в последние два дней продолжила повышать ставки на победу Владимира Зеленского на предстоящих выборах президента Украины и впервые вывела его на первое место в президентской гонке.

Согласно сайту bwin, ставки на П.Порошенко снизились за указанный период с 2,2 к 1 до 2,3 к 1, тогда как ставки на В.Зеленского выросли с 2,2 к 1 до 2,05 к 1.

Оценка bwin шанса на возможное президентство Юлии Тимошенко вновь снизилась – с 4,75 к 1 до 5 к 1.

В то же время у украинского оператора "Фаворит спорт" (согласно сайту, лицензия Минфина выдана на ПИИ "Украинская национальная лотерея") ставки на П.Порошенко все еще существенно выше, чем ставки на В.Зеленского – соответственно 1,55 к 1 против 2,8 к 1. За последние два дня оценка шансов нынешнего главы государства остаться на второй срок даже чуть подросла (было 1,57 к 1).

Ставки на победу лидера "Батькивщины" в президентской гонке украинский оператор оставил неизменными – 5,5 к 1.

Четвертую позицию в президентской гонке, по оценкам bwin, занимает Анатолий Гриценко – 21 к 1, тогда как у "Фаворит спорт" ставки на него снизились с 25 к 1 до 30 к 1, уравнявшись со ставками на Юрия Бойко.

Следом, по ставкам bwin, идут Андрей Садовой, Юрий Бойко и Олег Ляшко – 51 к 1, после которых ставки на остальных кандидатов принимаются с коэффициентом 301 к 1 и выше.

"Фаворит спорт" принимает ставки на победу О.Ляшко на уровне 1 к 100, А.Садового – 1 к 300, расположив между ними Игоря Смешко – 150 к 1 и Александра Вилкула – 250 к 1.

Теги: #зеленский #ставки #выборы
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