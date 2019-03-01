Политика

11:41 01.03.2019

Беларусь готова закупать нефть не в России, все дело в цене - Лукашенко

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Беларусь готова закупать нефть не в России, все дело в цене - Лукашенко

Беларусь готова приобретать нефть не в России, а в третьих странах, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Мы переживем эти $400 млн (потери Беларуси из-за реализации в РФ налогового маневра - ИФ). Закончим модернизацию (нефтеперерабатывающих заводов - ИФ) и купим нефть со стороны. Сегодня нефти - покупай сколько хочешь, дело в цене", - заявил А.Лукашенко в пятницу на встрече со СМИ и представителями общественности в Минске.

По словам главы государства, после модернизации НПЗ глубина переработки нефти превысит 90%, и, закупая нефть в третьих странах, Беларусь "привезет на российский рынок чужую нефть (в виде нефтепродуктов - ИФ)".

В данной связи А.Лукашенко спросил, нужно ли это России.

Потери Беларуси от налогового маневра в РФ связаны с сокращением доходов бюджета из-за поэтапного уменьшения экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые Минск синхронизирует с Москвой. Также налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Беларуси.

А.Лукашенко заявлял, что в 2019 году потери страны по этой причине составят около $400 млн. К 2025 году суммарные потери оцениваются в $10,6 млрд. Президент также сообщал, что в 2015-2018 годах из-за изменения налогового законодательства в нефтяной сфере РФ дополнительные издержки белорусской стороны составили $3,6 млрд.

Теги: #лукашенко #россия #нефть #беларусь
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