Президент Украины Петр Порошенко в пятницу намерен посетить прифронтовую зону на Донбассе и встретиться с украинскими военными.

"Разрешите мне сейчас, когда я отбываю с региональной поездкой для встречи на "передке", на фронте, прифронтовой зоне, передать приветствия от всех нас нашим воинам, потому что для них это то, что они защищают – наша семья", - сказал президент во время выступления на всеукраинском форуме семьи в Киеве утром в пятницу.