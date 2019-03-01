Политика

10:39 01.03.2019

Порошенко в пятницу намерен посетить прифронтовую зону

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Порошенко в пятницу намерен посетить прифронтовую зону

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу намерен посетить прифронтовую зону на Донбассе и встретиться с украинскими военными.

"Разрешите мне сейчас, когда я отбываю с региональной поездкой для встречи на "передке", на фронте, прифронтовой зоне, передать приветствия от всех нас нашим воинам, потому что для них это то, что они защищают – наша семья", - сказал президент во время выступления на всеукраинском форуме семьи в Киеве утром в пятницу.

Теги: #оос #порошенко
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