Политика

10:29 01.03.2019

Лукашенко заявил, что согласен на единую валюту с РФ с эмиссионным центром в Петербурге

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Лукашенко заявил, что согласен на единую валюту с РФ с эмиссионным центром в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает возможным создание в Союзном государстве единой валюты, которая должна представлять собой не российский, а "общий рубль".

"Сегодня нам предлагают валюту. Он (президент России Владимир Путин - ИФ) мне риторически говорит - конечно же, это будет рубль. Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - заявил А.Лукашенко в ходе "Большого разговора" с общественностью и СМИ в пятницу в Минске.

По его словам, ключевым вопросом при обсуждении возможности введения единой валюты в Союзном государстве является проблема эмиссионного центра. "И главное - эмиссионный центр. Он (В.Путин - ИФ) мне говорит: ну что, в Минске будет? Я говорю - нет, в Смоленске. Так отреагировал. Пусть будет в Питере, родина президента России, мой любимый город - Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет", - передал А.Лукашенко свой диалог с российским президентом.

Белорусский лидер выразил уверенность, что у РФ нет намерения инкорпорировать Белоруссию.

"Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить в состав России, ни разу не услышал. Даже настроения такого не было, я бы почувствовал это", - сказал А.Лукашенко.

"Поэтому я вам искренне и честно говорю - нет никаких намерений поглотить Беларусь", - добавил он.

Теги: #лукашенко #россия #валюта #белорусь
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